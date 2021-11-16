أهم الإجراءات الاحترازية في منتدى شباب العالم.. كاميرات حرارية وتطعيم

أعربت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، عن سعادتها لإعلان انطلاق النسخة الخامسة من منتدى الشباب العالمي قائلة: «أنا في قمة السعادة لإعلان انطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، بننتظر المناسبة دي من السنة للسنة بس كورونا أجلتها».

7000 فرد شاركوا في النسخة الأخيرة من المنتدى

وأضافت «بدر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أن آخر نسخة من منتدى شباب العالم شارك فيها 7 آلاف.

انخفاض أعداد المشاركين مقارنة بالدورات السابقة بسبب كورونا

وأوضحت أن هذا العام ستنخفض الأعداد بسبب ظروف الجائحة، «راعينا أن تكون جميع الفعاليات متناسبة مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتكون ملتزمة بالتباعد الاجتماعي».

الإجراءات الاحترازية لحضور منتدى شباب العالم

وكشفت عن الإجراءات الاحترازية التي ستتبع في نسخة الجديدة، قائلة: «تم اشتراط الحصول على لقاح فيروس كورونا بداية من عملية التسجيل، بالإضافة لتعقيم قاعات المؤتمر بصفة دورية فضلاً عن التباعد الاجتماعي وان يكون المكان متوافر به كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة المشاركين»، مشددة على أنه سيجري تدريب كل القائمين على تنظيم المؤتمر للتعامل الكفء مع الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

المحاور التي سيناقشها المنتدى

وكشفت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم أن المنتدى سيناقش عدة محاور منها كورونا والطاقة والبيئة ودور المؤسسات الدولية في التعافي من الوباء، قائلة: «نستهدف الفئات الشبابية من مختلف الجنسيات».

ومازحت الإعلامية لميس الحديدي المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، قائلة لها: «بتعتبروا الشباب من سن كام؟».. فردت عليها المتحدثة: «الموضوع محرج».

وأعلنت الأكاديمية عن رابط التسجيل بالمنتدى في نسخته الرابعة العام 2022 بدءا من 10 يناير المقبل وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية أهمها اشتراط تلقي لقاح كورونا لحضور المنتدى.