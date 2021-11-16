إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق طنطا الزراعي

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق «طنطا – كفر الزيات»، الزراعى بنطاق قرية كفر ديما، بمركز كفر الزيات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخطار بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد شبل حبيب، مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، أمام قرية ديما دائرة المركز ووقوع مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام قرية كفر ديما دائرة المركز، محافظة الغربية

نقل المصابين للمستشفى

أسفر الحادث عن إصابة «رضا.ع.ق»، مقيم بقرية قصر نصر الدين بكفرالزيات، و«أحمد.ط»، تم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي، وبالفحص تبين أن الحالة العامة مستقرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى.

من جهة أخرى، ضبطت إدارة المرور بالغربية 14 مركبة توك توك مخالف، وذلك في حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، من أجل إحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 14 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.