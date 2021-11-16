منع 3 موظفين لم يتلقوا اللقاح من دخول مدرسة في الغربية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، العملية التعليمية في مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والخاص بعدم السماح للعاملين بالدخول لمقار عملهم إلا بعد تقديم ما يثبت تلقيه لقاح فيروس كورونا، أو ما يثبت إجرائه تحليل PCR مرتين أسبوعياً.

وكيل التعليم يتفقد مدارس غرب طنطا

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حيث قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بمتابعة عدد من مدارس الإدارة، بينها مدرسة السيد عبد الرحيم الابتدائية، حيث تبين انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، ونظافة وانضباط المدرسة، وتلاحظ قيام مدير المدرسة بمنع 3 موظفين من دخول المدرسة لعدم تلقيهم لقاح كورونا، وعدم تقديم ما يفيد بإجراء المسحات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المدرسة على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وحرصه على تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة لجميع الإدارات والمدارس التابعة لها، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين.

الأعذار الطبية القانونية

من ناحية أخرى، قامت المديرية اليوم بتجميع كروت التطعيم والأعذار الطبية القانونية، ومنع أي مواطن من الدخول للديوان إلا بعد ارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكذلك جميع العاملين بالمديرية والدواوين المختلفة.