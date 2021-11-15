الطرق والكباري: الدفع بفرق إغاثة وطوارئ لمواجهة السيول بأسوان والأقصر

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن الدفع بمعدات الكسح لشفط المياه من الطرق الرئيسية، بالعديد من محافظات الوجه القبلي، والتى شهدت وقائع السيول اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على أرواح المواطنين نتيجة السيول التي تتسبب في صعوبة السير على بعض الطرق في محافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وقنا.

الطرق والكباري: اتخذنا إجراءات احترازية للحفاظ على المواطنين بسبب السيول

وقال «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة اتخذت إجراءات سريعة وصارمة، بالدفع بفرق الإغاثة والطوارئ، في محافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وقنا، للتدخل السريع، ومواجهة السيول والأمطار، للحفاظ على أرواح المواطنين، وعدم حدوث أى معوقات تؤثر عليهم، منوها إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع إدارات الطرق والكباري في المحافظات، بالتدخل السريع بفرق الإنقاذ والإغاثة، حال وقوع السيول في أى من المحافظات.

الطرق والكباري: تجهيز معدات الكسح لشفط المياه لمنع غلق الطرق بسبب السيول

وأوضح رئيس الطرق والكباري، أنه تم توفير 14 فرقة طوارئ و20 فرقة إغاثة، للتدخل السريع لمواجهة حدوث السيول، في أى محافظة، منوها إلى أنه تم انتشار وتواجد مجموعات الإنقاذ والصيانة في العديد من الطرق، لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء وأسوان والأقصر وقنا، في حالة تتضررها نتيجة السيول.

مصطفى: تشكيل فرق لصيانة مخرات السيول

وأضاف أنه تم تشكيل فرق لصيانة مخرات السيول في المحافظات، علاوة على قيام فرق الصيانة بالتنسيق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة الموجودة بمناطق الجمهورية حال سقوط السيول، منوها إلى أنه تم إصدار تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار في أى مكان، ورفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق حال إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه، جراء السيول والأمطار، وتشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يستجد عن الأحوال الجوية.