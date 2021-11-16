يقظة قائد قطار خط الواحات تمنع وقوع كارثة.. والسكة الحديد: «منظر مؤسف»

تمكّن خالد رشدي، قائد قطار البضائع بخط الواحات البحرية، من إيقاف رحلته قبل الاصطدام، بإحدى سيارات النقل الثقيل محملة بأسمنت، خلال عبورها من منفذ غير قانوني على خط الواحات البحرية المخصص لقطارات البضائع.

وقال مصدر مسؤول، في هيئة السكة الحديد، إنَّ الهيئة أصدَرت تعليمات وتحذيرات متكررة لجميع قائدي وسائقي المركبات والمواطنين بالالتزام بتعليمات المرور، وذلك خلال عبور شريط القضبان، لأن عدم الالتزام يؤدي إلى عواقب وخيمة ووقوع العديد من الحوادث، ما يعرض حياة الكثيرين للخطر، مؤكّدًا أنَّ التزام الجميع بتعليمات المرور سيعمل على تفادي حوادث القطارات.

السكة الحديد: قائد قطار بضائع الواحات البحرية منع كارثة

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ قائد قطار البضائع بخط الواحات البحرية، تمكن من منع حدوث كارثة على الخط، منوها إلى أنَّ غرفة المراقبة المركزية لمتابعة حركة قطارات السكة الحديد على خط الواحات، تلقت إخطارًا عاجلًا، يفيد وجود سيارة نقل ثقيل تحمل الأسمنت علقت على شريط السكة الحديد، بعد محاولتها العبور إلى الجانب الآخر بالكيلو 32، قائلًا: «المنظر مؤسف وبشع».

السكة الحديد: قائد القطار استخدم الرباط السريع لإيقافه

وأشار المصدر، إلى أنَّ قائد القطار استخدم الرباط السريع لإيقاف القطار، ومنع حدوث أي حوادث على خط السكة الحديد في الواحات البحرية، مؤكّدًا أنَّ عدم التزام قائدي المركبات المختلفة بالسرعة المقررة خلال الدخول على المزلقانات، يؤدي إلى نتائج وخيمة ومنها اقتحام بوابات المزلقانات مع حدوث تلفيات، إلى جانب حوادث القطارات التي تعرض حياتهم للخطر.

أبو المكارم: سنوقع عقوبات على غير الملتزمين بتعليمات المرور

من جهته، أكّد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، عن توقيع عقوبات على قائدي المركبات الغير ملتزمين بتعليمات المرور على شريط قضبان السكة الحديد، مشيرًا إلى أنَّ عدم الالتزام يؤدي إلى وقع حوادث القطارات، موضحًا أنَّ جميع قطارات السكة الحديد تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.