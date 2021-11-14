سائحون يلتقطون صورا تذكارية مع طريق الكباش قبل افتتاحه

تستعد محافظة الأقصر، لإقامة حفل افتتاح طريق الكباش، أو ما يسمى بطريق المواكب الكبرى، والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، على امتداد طول يصل إلى حوالي 2700 متر.

وقبل أيام من حفل الافتتاح العالمي، حرص عدد كبير من السائحين على التجول داخل معبد الأقصر وطريق الكباش، لمتابعة اللمسات الأخيرة على الطريق، بينما أخذوا في التقاط الصور التذكارية به ليلًا، وسط أضواء تسر الناظرين.

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح على الطريق بين المعبدين، لتكون النهاية والبداية في معبدي الأقصر والكرنك، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الهامة دوليًا ومحليًا، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الاحتفالية بشكل كامل.

اللمسات الأخيرة على طريق الكباش

ويشهد معبد الأقصر وطريق الكباش، وضع اللمسات الأخيرة وآخر التجهيزات استعدادًا للحفل الكبير، والذي يقام خلال الأيام القليلة القادمة.

ففي ساحة معبد الأقصر، تمت إقامة مسرح كبير في مدخل طريق الكباش وآخر في المنطقة الأمامية من المسرح الأول، لإقامة العروض الاستعراضية والفنية والغنائية عليه، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين، إذ تتميز المسارح والمنصات المقامة بديكورات متميزة مرتبطة بالشكل الفرعوني وعليها تصميمات فرعونية قديمة.

الشباب يشاركون في الافتتاح

وعلى طول طريق الكباش الأثري، يسير عدد من الشباب والفتيات من التابعين للهيئات الشبابية المختلفة في خط مستقيم، وبخطوات ثابتة تقليدًا للموكب الفرعوني القديم أثناء إقامة احتفالات عيد الأبت من معبد الكرنك.

ويتوجه المشاركون في هذا الموكب إلى معبد الأقصر، حيث المنصة الأساسية للحفل العالمي، وهم يحملون عددًا من المراكب المصممة بشكل فرعوني ويرتدون ملابس فرعونية الشكل، وتاج فرعوني للفتيات المشاركة بألوان متنوعة.