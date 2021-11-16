احتفالات عالمية تشهدها مصر قريبا.. منها طريق الكباش والمتحف الكبير

تشهد مصر الأيام المقبلة العديد من الاحتفاليات العالمية الكبرى التي ستكون لها أهمية على الصعيد الثقافة والتراثي العالمي، لتكون بمثابة هدية مصر للعالم، كما أنها ستكون عامل جذب للسياحة الوافدة، وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» 4 احتفاليات كبرى تشهدها المحروسة قريبا.

إحياء طريق الكباش

«الاحتفالية الخاصة بطريق الكباش في الأقصر يتم إقامتها بشكل مختلف يبهر المصريين والعالم أجمع؛ للإعلان عن جمال مصر والأقصر، لكن الاحتفال لن يكون شبيها بموكب المومياوات»، حسبما صرح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وسيضم الموكب 400 شاب وفتاة يرتدون زي الاحتفالات عند المصريين القدماء ويسيرون على موسيقى تصويرية مستوحاة من الأناشيد الفرعونية.

وتبزغ أضواء الاحتفالات لتنير سماء المدينة ويبرز للعالم جمال آثارها القديمة، من أمام البحيرة المقدسة داخل معبد الكرنك، مرورا طريق الكباش، وصولا إلى معبد الأقصر، حيث المنصة الرئيسية التي ستجمع حضور الاحتفال.

التجلي الأعظم

كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأن احتفالية التجلي الأعظم تشارك فيها محافظة جنوب سيناء ووزارتي السياحة والثقافة وهيئة تنشيط السياحة، يومي 9 و10 ديسمبر المقبلين.

ولفت إلى أن الاحتفالية يشارك فيها كل سفراء دول العالم، للتعرف على التاريخ الروحي لهذه المنطقة، بالإضافة إلى أن الحكومة ستقوم بتطوير كامل لمنطقة سانت كاترين، وإنشاء فنادق صديقة للبيئة ومنطقة التجلي الأعظم.

المتحف المصري الكبير

«العمل بالمتحف المصري الكبير يسير على قدم وساق، كما أن العاملين بالمتحف المصري الكبير يبذلون جهدا كبيرا، وهناك تحدٍ كبير لإنجازه في الموعد المحدد»، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار.

وأضاف أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل لائق خلال عام 2022 بعد مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، و100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، الذي يعتبر المتحف المصري الكبير مبني على عرض مقتنياته لأول مرة.

مدينة الفنون والثقافة

تضم العاصمة الإدارية الجديدة مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة، وتبلغ مساحتها حوالى 127 فدانا.

وتشمل مدينة الفنون والثقافة أيضا مكتبة العاصمة، ومتحف عواصم مصر، ومتحف الفن الحديث، والسينما الوثائقية، وبيت العود، ومبنى الموسيقي المعاصرة، وقاعات تدريب أوركسترا وباليه.

وقررت أوركسترا فيينا الفيلهارمونى، وهي واحدة من أرقى الأوركسترات في العالم، إقامة أول حفل لها داخل مدينة الثقافة والفنون، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستقدم الأوركسترا بقيادة الموسيقار البارع ريكاردو موتي، حفلتين في افتتاح قاعة الموسيقى داخل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 21 نوفمبر.