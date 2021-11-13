11 معلومة عن افتتاح طريق الكباش بالأقصر.. يحتوي على أكثر من 1200 كبش

افتتاح طريق الكباش بالأقصر حدث عالمي تستعد له المحافظة داخل الطريق الأثري الذي يُسمى بطريق المواكب الكبرى قديمًا، حيث استخدمها المصري القديم في إقامة جميع الاحتفالات الكبرى خاصة احتفالات عيد الإبط.

ومن أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الإبط الفرعوني القديم كانت وجود عدد كبير من الكهنة يحملون المراكب أو الزوارق الفرعونية متجهين من معابد الكرنك ناحية معابد الأقصر حيث منصة الاحتفال الرئيسية من خلال السير على الطريق الذي يمتد على نحو 2700 متر بين المعبودين.

معلومات عن افتتاح طريق الكباش بالأقصر

- يمتد طريق الكباش إلى حوالي 3 كيلو مترات بين معبدي الأقصر والكرنك شمال المحافظة.

- يحتوي على أكثر من 1200 كبش على جانبي طريق الكباش الطويل الذي يصل بين المعبودين.

- تتنوع الكباش الموجودة على جانبي طريق الكباش على ثلاثة أشكال أبرزها شكل أبو الهول.

- تم إنشاء الكباش من خلال عدد كبير من الملوك في العصر الفرعوني القديم.

- يتوسط كل كبش وبحجم صغير تمثال للملك الذي قام بإنشائه.

- كل كبش من طريق الكباش الأثري له ملك قام بتنفيذه.

- في أثناء أعمال الحفائر تم العثور على مصانع للنبيذ وأخرى للفخار ومستلزمات أخرى.

- حاز الطريق على اهتمام دولي خلال الأيام القلية الماضية مع اقتراب موعد الافتتاح

- حاليا يتم تجهيز حفل الافتتاح داخل معبدي الأقصر والكرنك حيث تم وضع المنصات الأساسية.

- عروض الحفل متنوعة فرعونية استعراضية وغنائية بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

- أبرز المشاركين في تقديم العروض الفنانة أسماء أبو اليزيد مع احتمالية مشاركة كل من الفنان محمد حماقي والفنان علي الحجار.