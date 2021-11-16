«مصر للطيران» توقع عقدين لتقديم خدمات أرضية مع وكيل شركتين روسيتين

شهد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، توقيع عقدي تقديم خدمة أرضية بين شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة أفياري وكيلا عن شركتي (SMATAVIA, IZHAVIA) الروسيتين، لتقديم الخدمة الأرضية لرحلات الشركتين بمطاري شرم الشيخ والغردقة، ليصل عدد عملاء الشركة بالمطارات المصرية إلى 148 عميلا، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران بتوسيع قاعدة عملاء الشركات التابعة للوزارة، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران، بتوسيع قاعدة عملاء الشركات التابعة للوزارة.

توقيع العقد

وقّع العقد بحسب بيان، المهندس مسعد موسى، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ومحمود فراج، رئيس مجلس إدارة شركة أفياري لخدمات الطيران.

جاء التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث من مشاركة مصر للطيران بمعرض دبي للطيران Dubai Airshow 2021.

وتستحوذ شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية على 76% من سوق الخدمة الأرضية بالمطارات المصرية، وتخدم نحو 23 مليون راكب سنويا، واستطاعت خلال فعاليات المؤتمر زيادة عملائها باليوم الأول والثاني للمعرض بالتعاقد مع شركات (Odean, IFly, Danish).