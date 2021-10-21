تمثال ملك من العصر الحديث في كشف أثري جديد بطريق الكباش

كشف مصدر أثري في محافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن العثور على جزء أوسط من جسد تمثال لأحد ملوك عصر الدولة الحديثة، أثناء القيام بأعمال التنظيف للأتربة والرديم التي تتم داخل طريق الكباش الفرعوني، والمُقرر افتتاحه يوم 4 نوفمبر المقبل، من قبل البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وأكد المصدر أن التمثال، الذي يمثل أحدث كشف أثري بمنطقة طريق الكباش، يجسد شخصية الملك الذي أنشأ أحد الكباش الموجودة على الطريق الأثري.

كشف جديد بطول 50 سم

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أنه تم العثور على جزء التمثال بدون رأس، بعد تعرضها لاعمال كسر قديماً، وهو يعود لعصر الدولة الحديثة، ويصل ارتفاع التمثال إلى حوالي 50 سم، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة الآثار يواصلون البحث أثناء القيام بأعمال التنظيف والحفائر عن رأس التمثال، وأي اكتشافات جديدة أخرى قد يتم العثور عليها داخل طريق الكباش الفرعوني.

120 كبشاً بطريق الكباش

ولفت إلى أن تمثال الملك كان يوجد أسفل رأس تمثال الكباش، حيث يرمز للملك الذي قام بإنشاء ذلك الكبش، ضمن الـ 120 كبشاً يتضمنها الطريق على جانبيه، بواقع 60 كبشاً في كل جانب شمالًا وجنوبًا، مؤكداً تعرض العديد من التمثايل لتهدم وكسور خلال الفترة القديمة، ولازالت بعض الأجزاء منها توجد أسفل الطريق، ويُمكن العثور عليها أثناء أعمال الحفائر بطريق الكباش شمال الأقصر.

وبخصوص الكشف الجديد، وهو عبارة عن تمثال بشري بدون رأس، أكد المصدر أنه تم إيداعه مخازن وزارة الأثار، لبدء أعمال الدراسة والترميم للتمثال، ومعرفة تفاصيل أكثر عنه، من خلال دراسته وتحديده بشكل أكثر دقة.