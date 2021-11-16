تعقيم 150 منشأة ضد كورونا بالمحلة وتكريم رئيس شركة مياه الشرب

أكد اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 27 محضرا متنوعا، منها 8 محاضر عدم ارتداء كمامة، و10 محاضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و6 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

تعقيم المنشآت

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 19 مسجدا، و30 مدرسة، و5 مواقف سيارات و3 جمعيات زراعية، و45 شارعا، و4 مراكز شباب، و6 مقار وحدات محلية قروية، و20 ماكينة صرف ألي بالقرى، و48 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، من أجل رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

كما شدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.

محافظ الغربية يكرم رئيس شركة مياه الشرب

وعلى صعيد متصل، كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الدكتور المهندس حمدي مـحمد شـطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، والعضو المنتدب، وذلك للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الشركة والديوان العام ومديريات الوزارات والهيئات المختلفة على مستوى المحافظة.