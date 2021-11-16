طالب بالثانوية يفوز بالمركز الـ6 في مسابقة دولية لـ«مايكروسوفت»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فوز الطالب محمود طلعت الخشت بمدرسة فوة الثانوية بنين التابعة لإدارة فوة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بالمركز السادس عالميًا في المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت «Championship MOS World».

المسابقة الأولى عالميًا في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّه تمّ تنظيم هذه المسابقة مع شركة «Certiport Egypt» والتي تعتبر المسابقة الأولى عالميًا في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت، وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

مسابقة محلية للتعليم بمشاركة 4 آلاف طالب

كانت وزارة التعليم قد نظمت مسابقة محلية اشترك بها نحو 4 آلاف طالب، كما تمّ تدريب واختبار 2000 طالب، وتمت التصفيات المحلية على مستوى المديريات، وتم اختيار 100 طالب، وقد تم هذا بواسطة استضافة الطلاب لمدة 3 أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وقد تمّ عمل اختبارات لهم لاختيار أفضل الطلاب.

وتمّ اختيار 5 طلاب ليمثلوا مصر في هذه المسابقة الدولية للمرة الأولى، وتمّ اشتراك الطلاب في الاختبارات الدولية بمنافسة أكثر من 30 دولة، واشتراك أكثر من 160 طالبًا على مستوى العالم.