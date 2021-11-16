التعليم: إبلاغ «المركزي للتنظيم والإدارة» بالعجز الفعلي للمعلمين لأول مرة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه لأول مرة منذ سنوات طويلة، تقوم الوزارة بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بنسب وأرقام العجز في صفوف المعلمين بالمدارس، باعتبار أن الجهاز هو المسؤول عن توفير درجات وظيفية قبل الإعلان عن مسابقات التعيين في الحكومة.

بيانات تفصيلية عن العجز في كل مادة وصف دراسي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في ملف عجز المعلمين، لأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طلب بيانات تفصيلية عن العجز، في كل مادة وصف دراسي ومدرسة، سواء في التعليم العام أو الفني بجميع التخصصات، الزراعية والصناعية والفندقية والتجارية.

ولفت إلى أن التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الملف، البداية الحقيقية لإدراج عجز المعلمين على أجندة الحكومة، للنظر في سد العجز بالطريقة التي تناسب الظروف الاقتصادية وتجعل المدارس تقوم بدورها دون أن تتأثر بالعجز.

عجز المعلمين وصل إلى نحو 320 ألف معلم

وأشار إلى أن عجز المعلمين وصل إلى نحو 320 ألف معلم، إذ يخرج على المعاش سنويا نحو 60 ألفا، ولفت إلى أن وزارة المالية أعلنت أن أي وزارة لديها عجز، عليها أن تتحرك في المسار الطبيعي لطلب سد العجز، من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما يجري فعله من جانب التربية والتعليم.

وأكد المصدر، أن تفصيل بيانات عجز المعلمين في كل مدرسة ومادة من الابتدائي للثانوية العامة، جهد خارق لم يحدث من سنوات، لكنها خطوة ضرورية لحسم ملف سد عجز المعلمين، وعندما يتم إدراج الملف على أجندة الحكومة بأرقام دقيقة وتمت مراجعتها من جانب الجهاز، فهنا بداية الحل.

وكشف المصدر، أن الجهاز استفسر عن مسألة العجز، والنصاب القانوني لكل معلم، وعدد ساعات تدريس كل مادة، للوقوف على أن الأرقام المقدمة إليه دقيقة، ونجحت الوزارة في توفير هذه البيانات من خلال إدارة التنسيق التي قامت بجهود جبارة، متوقعا انفراجة هذا الملف قبل بداية العام الدراسي المقبل.