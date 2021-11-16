«تعليم الإسماعيلية» يعلن عن قبول مدرسين لسد العجز.. الحصة بـ 20 جنيها

أعلنت إدارات الإسماعيلية التعليمية، عن بدء التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، لسد العجز في بعض المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على إيجاد معلمين لزيادة استقرار العمل بالمدارس للعام الدراسي الحالي.

وأعلنت إدارة الإسماعيلية التعليمية، عن فتح باب التقديم لمعلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مقابل 20 جنيها للحصة، على أن تتوافر فيه الشروط الآتية.

شروط القبول

وتتضمن الشروط حصول المتقدم على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عالى + دبلوم تربوى مناسب، وتقديم طلب باسم مدير الإدارة التعليمية، مع أصل شهادة المؤهل الدراسي و4 صور منه للاطلاع عليها.

كما يُشترط تقديم مايفيد بوجود خبرة سابقة له في التدريس مع وجود 4 صور لبطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث، و4 صور من شهادة الميلاد وحافظة بلاستيكية.

كما يوقع المتقدم للعمل على إقرار بعدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين وقبوله للتدريس بالمرحلة التي يقر بمعرفته طرق التدريس بها.

قرارت لبعض المديريات لسد العجز

وكانت قد أصدرت بعض مديريات التربية والتعليم، عدة قرارات لسد العجز، أهمها تحديث قاعدة بيانات المعلمين، ومنع الندب الجزئي وإيقاف النقل والندب بين المعلمين نهائياً بدء من أول نوفمبر الجاري.

كما نبهت بعض المديريات على الإدارات بعدم قبول العائدين للعمل من الإجازت أو السفر، إلا بعد موافقة التوجيه الخاص في المديرية وعدم قبول إجازات إلا للضرورة القصوى.