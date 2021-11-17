حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 17-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود الأسد بأنه إنسان طموحٌ ومتسامح، هو أيضًا صديق مخلص ومحبب، ويحب أن ينفق على نفسه ويدلّلها، قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

قد تربكك تصرفات وأقوال، وينصحك الفلك أن تقاوم الاستفزاز، وأن تتجنب الجدال مع البعض.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.