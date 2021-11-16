حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد، بأنه ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفي، كما أنه سخيّ، وإيجابي وشهم وذو أخلاق عالية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يساعدك اليوم على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.

من أبرز مشاهير برج الأسد، الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.