القاهرة تستعد للأمطار بإعلان الطوارئ والدفع بـ 145 معدة لشفط المياه

استعدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع سقوط الأمطار، في ظل وجود توقعات من الأرصاد الجوية بتعرض القاهرة إلى أمطار على بعض المناطق مساء اليوم.

وقال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى، إنه يتم التنسيق مع الأرصاد الجوية بشكل مستمر، ويتم نشرالمعدات من سيارات شفط وبدالات ومعدات وعمال وفنيين ومهندسين وسائقين يتم نشرهم على المحاور والشوارع الرئيسية للتعامل مع أي أمطار، مضيفا أنه تم الدفع بـ 145 معدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتغطية أحياء القاهرة والتعامل مع مياه الأمطار.

أزمة تجمع المياه على الأوتوستراد

وأشار في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أنه تم حل أزمة تجمعات مياة الأمطار في الأوتوستراد بالقاهرة ومنطقة المنصة وشارع يوسف عباس بمدينة نصر، وذلك بتنفيذ خط صرف بطريق الأتوستراد بطول 3 كيلو قطره 1200 مم بتكلفة 200 مليون جنيه للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى أن محافظة الجيزة تدفع بما يقرب من 165 معدة وبدالات، وتم إعلان درجة الاستعداد وحالة الطوارئ والتمركز في المناطق المتوقع تعرضها للأمطار لحين إشعار آخر.

حفر 5 آبار جوفية على أعماق 50 مترا

وأشار إلى أنه تم إقامة نحو 5 آبار شحن جوفي مرتبطة بالمياه الجوفية على أعماق تصل لـ 50 مترا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل المتحف الكبير، للتعامل مع أي طارئ وشفط مياه الأمطار وخلطها بالمياه الجوفية.

وأشار إلى أنه خلال الفترات الماضية تم الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار والشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، والتركيز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء والتعامل الفوري مع أي أزمة.