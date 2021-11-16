إصابة 7 سيدات في تصادم سيارتين ببني سويف 

أصيبت 7 سيدات بإصابات متنوعة اليوم الثلاثاء، نتيجة حادث تصادم سيارة أجرة «سرفيس» مع أخرى «ميكروباص»، أمام ميدان العبور بمدينة بني سويف، وتم نقلهن إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم سيارة سرفيس مع ميكروباص بميدان العبور في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة سرفيس مع أخرى ميكروباص أمام ميدان العبور بمدينة بني سويف، وعلى الفور وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث.

أسماء المصابات في حادث بني سويف

انتقلت 3 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابات هن: «فاطمة محمد محمود»، 43 سنة، و«إسراء عبد الرازق عيد»، 19 سنة، و«إيمان حسن حسين»، 21 سنة، و«جيهان محمد عواد»، 21 سنة، و«إسراء عبد الفتاح أحمد»، 19 سنة، و«بسمة حفظي محمود»، 18 سنة، و«عواطف عبد التواب أحمد»، 19 سنة.

نقل المصابات لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات

جرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.