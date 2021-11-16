«أبو العنين» يبحث مع شركات الطيران العالمية سبل التعاون المشترك

شاركت مصر للطيران، في معرض Dubai Airshow 2021، بدورته الـ 17، التي انطلقت فاعليتها 14 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، وذلك من خلال جناح دعائي لعرض كافة أنشطة الشركة، وليس افتراضيا كما حدث في مشاركات أخرى فترة جائحة كورونا.

1200 عارض بمعرض دبي

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن المعرض يعد ملتقى لعدد كبير من العارضين، ويضم أكثر من 1200 عارض، وأكثر من 350 شركة جديدة وناشئة، كما أن فاعليات مشاركة مصر للطيران في المعرض كانت فرصة جيدة للقاء شركاء الصناعة في مجال تصنيع الطائرات والمحركات مثل AIRBUS, BOEING, Rolls Royce, Pratt&whiten y ,General Electric, CFM, Honeywell, SAFRA وكذلك الشركات المؤجرة للطائرات مثل AerCap, Gekas، وغيرها؛ لبحث التعاون المشترك في تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية الناقل الوطني مصر للطيران.

مصر للطيران توقع بروتوكولات بشأن الخطوط الجوية

وأشار «أبو العينين» إلى أن مصر للطيران تشارك في المعرض من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وكذلك أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ويتم توقيع عدد من العقود والبروتوكولات الجديدة في نشاط الخطوط الجوية، وكذلك لتقديم مصر للطيران خدماتها الفنية والأرضية والتدريب خلال أيام المعرض مع شركاء صناعة النقل الجوي.