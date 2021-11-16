تعاون بين مصر للطيران والشركة السعودية للخدمات الأرضية

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والشركة السعودية للخدمات الأرضية الشركة الرائدة في تقديم خدمات وحلول المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، عقد لخدمة رحلات شركة مصر للطيران عضو تحالف «ستار» العالمي في جميع مطارات المملكة الرئيسية، إضافة إلى مطار أبها الدولي ومطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، وذلك لتقديم خدمات الركاب في صالات السفر وخدمات الطائرة في ساحات المطارات.

جاء ذلك على هامش فاعليات اليوم الثالث لمشاركة مصر للطيران بجناح متميز في معرض دبي للطيران «Dubai Airshow 2021» بحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقع العقد عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ورائد الإدريسي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

رئيس مصر للطيران: نتطلع للعودة بعد كورونا لتسيير 100 رحلة أسبوعيًا لـ6 مطارات سعودية

وصرح عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنَّ هذا التعاون ليس الأول، معربًا عن أمله في معاودة حجم التشغيل إلى مطارات المملكة العربية السعودية إلى ما قبل جائحة كورونا، حيث كانت تسير مصر للطيران متوسط 100 رحلة أسبوعيًا في حجم التشغيل الطبيعي إلى 6 مطارات بالمملكة العربية السعودية بخلاف مواسم ذروة التشغيل في الحج والعمرة.

رئيس الشركة السعودية يشيد بمصر للطيران

كما أعرب رائد الإدريسي رئيس الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن سعادته بهذا العقد، مشيدًا بشركة مصر للطيران خاصة تسييرها رحلاتها المنتظمة المجدولة ورحلات الحج والعمرة من وإلى جميع مطارات المملكة حيث قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخدمة ما يزيد على 60 ألف رحلة قدوم ومغادرة تابعة لمصر للطيران الفترة السابقة.