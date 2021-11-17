تفاصيل مقتل مدمن على يد والده في الخانكة.. ضرب أهله بسبب «الكِيف»

أثر عليه الإدمان حتى ألغى عقله وقلبه، وأصبح يثير المشكلات مع الأهل من أجل الحصول على ثمن المخدر، لا يعنيه شيئاً سوى أن يستمتع ببعض من الساعات مع ذاته في عالم آخر، ولكن مشكلاته أصبحت أكثر تعقيداً من السابق، فشرع في افتعال المشاجرات مع والده بشكل مستمر من أجل ثمن المخدر، حتى تشاجر مع والدته وضربها أمام والده، فما كان من الأب سوى أن أخذ سكيناً ووجَّه له عدة طعنات ثم أمسك رأسه ورطمها في الأرض بشدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح جثة هامدة.

البحث عن هوية القتيل

جثة لشاب ملقاة أرضاً ملطخة بالدماء وبه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده استيقظ الأهالي صباحاً على ذلك المشهد الذي انصدم منه البعض والبعض الآخر شرع في البحث عن هوية القتيل.

عدة طعنات في الجسد

تجمع من الأهالي يحيط بجثة الشاب، كل فرد يحاول التواصل مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن الجثة، حيث تلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة على الطريق وبها عدة طعنات متفرقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين صحته، وبعمل التحريات الأولية تبين أن الشاب من متعاطي المواد المخدرة وأنه يقيم في منطقة الخانكة وتم معرفة هويته وتحديد مكان أسرته.

شقيقه نقل الجثة

وبالانتقال لمكان إقامته وإبلاغ الأسرة ومن خلال جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تبين أن الأب والشقيق وراء ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بذلك وبررا موقفهما أن الشاب كان مدمناً للمواد المخدرة وأنه كان يفتعل المشاكل وتطاول على والدته بالضرب ووالده من أجل إعطائه نقوداً لشراء المخدرات فقتله الأب بسلاح أبيض سكين، ووضع شقيقه جثة الشاب داخل توك توك وألقاه في مكان البلاغ وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.