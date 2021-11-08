مصرع عامل سقط من الطابق الـ 22 بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الـ 22 بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء بعض العاملين بالفندق لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بمصرع عامل إثر سقوطه من فندق بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبدالله عبدالفتاح عبدالفتاح»، في العقد الثالث من العمر، عامل نظافة بالفندق، وسط بركة من الدماء، كما تبين وجود إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم، وتهشم في الجمجمة.

وكشفت التحريات أن المتوفي أثناء قيامه بمهام عمله في تنظيف الزجاج الخارجي للفندق، وتحديدا في الطابق الـ 22، اختل توازنه وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

مصرع طالب سقط من الطابق الخامس في المطرية

وفي سياق آخر تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع طالب سقط من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة المطرية، في ظروف غامضة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا بمصرع طالب إثر سقوطه من أعلى بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «عبدالرحمن ك. ف.»، 16 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.