«التنمية الحضارية»: نعمل بقوة في مشروع تطوير القاهرة التاريخية

يهدف مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إلى إعادة تشكيل المدينة التاريخية، بما يتناسب مع تاريخها وقيمتها الكبرى، والمردود الاقتصادي والاستثماري، ويشمل الجزء الأساسي من مشروع تطوير القاهرة التاريخية، تنفيذ قائمة أنشطة تجارية تتناسب مع طبيعة المنطقة، تضم أنشطة مسموحاً بوجودها داخل المنطقة، منها البازارات، والأسواق، والمحال التراثية.

التنمية الحضارية: نعمل على تطوير 10 واجهات عمارات في «الحاكم بأمر الله»

وقال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، «صندوق تطوير العشوائيات» سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المرحلة الأولى من مشروع تطوير القاهرة التاريخية، تشمل 5 مناطق، وهم منطقة باب زويلة، منطقة مسجد الحاكم بأمرالله، منطقة حارة الروم، منطقة درب اللبانة، منطقة الحسين.

وأشار «صديق»، إلى أنه يجرى العمل حاليا في تطوير 10 واجهات عمارات، بمنطقة الحاكم بأمر الله، بالإضافة إلى إنشاء 5 مباني في منطقة باب زويلة، بجانب أعمال التفاوض مع الشاغلين.

صديق: لم يتبق سوى 35 منطقة عشوائية

3 مشروعات يعمل عليها صندوق التنمية الحضارية، خلال هذه الفترة، بجانب المشروع الأساسي، وهو تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، بحسب رئيس الصندوق: «نعمل حاليا في 3 مشروعات، وهم مشروع تطوير القاهرة التاريخية، مبادرة تطوير عواصم المدن والمحافظات، ومشروع تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية».

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية إلى أنه يجرى العمل حاليا بقوة للانتهاء من مشروع تطوير القاهرة التاريخية، بجانب العمل في المشروعين الآخرين، كونهما على المدى المتوسط.

أما عن آخر تطورات مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، أوضح «صديق» أنه خلال الفترة الحالية، لم يتبق سوى 35 منطقة عشوائية وغير آمنة، حيث جرى الانتهاء من تطوير 322 منطقة عشوائية وغير آمنة.

كما أشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أنه من المخطط الانتهاء من تطوير باقي المناطق العشوائية وغير الآمنة، بنهاية العام الجاري 2021.

ويعد مشروع تطوير القاهرة التاريخية، واحدا من أهم المشروعات القومية، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه الفترة، لإعادة الطابع الحضاري للمنطقة بأكملها، وفقا لـ«صديق».