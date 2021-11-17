مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارتين بعين شمس (صور)

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص في منطقة عين شمس، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بوقوع حادث تصادم في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل في شارع 6 أكتوبر بدائرة القسم، وبالفحص تبين أنه بسبب السرعة الزائدة ومحاولة السيارة الميكروباص تخطي السيارة النقل حدث التصادم، وأسفر الحادث عن مصرع شخص بينما أصيب 3 آخرين في حالة خطرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة التي شهدت الواقعة، وطلبت النيابة العامة من المستشفى إرسال تقرير بحالة المصابين وصرحت بدفن جثة المتوفى.

مصرع 3 أشخاص في حادث دهس قطار لسيارة في مزلقان المناشي

وفي سياق آخر لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب شخص في حادث قطار لسيارة ربع نقل أثناء عبرورها مزلقان قطار محطة المناشي، أمس، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، ونقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتقلت شرطة النقل والمواصلات بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل في منزلقان محطة قطار المناشي، وبالانتقال تبين أن قطار دهس سيارة ربع نقل تحمل مواشي ويستقلها 4 أشخاص أثناء عبورها لمزلقان غير شرعي بالقرب من محطة قطار المناشي، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص كانوا في كابينة السيارة بينما الشخص الرابع أصيب بإصابات طفيفة لكونه كان في صندوق السياراة، وتم نقل جثث الضحايا الثلاثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.