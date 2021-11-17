مد موعد التقدم لوظيفة «محصل وقارئ» بشركة مياه سوهاج لـ30 نوفمبر

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري موعدا نهائيا للتقديم في مسابقة التعيين بوظائف «محصل وقارئ» بنظام العمولة للحاصلين على مؤهل دبلوم تجارة أو دبلوم إدارة وخدمات وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021.

التقديم لوظائف شركة المياه إلكتروني عبر الموقع

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، في بيان لها، إن التقـديم لمسابقة التعيين بوظائف «محصل وقارئ» بنظام العمولة للذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، وأن يكون التقديم عـن طريق موقع الشركة ولن يلتفت لأي طلبات تقدم باليد أو بعد انتهاء الموعد المقرر أو التي سبق تقديمها للشركة أو أي طلبات تقدم عن طريق البريد لافتا إلي أنه يجب توريد مبلغ 50 جنيها مصاريف إدارية على الحساب البنكي الخاص بالشركة باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رقم حساب «5193060369839500024»

المتخلفين عن موعد اختبارات وظائف شركة المياه 2021

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلى أنه سوف تعلن كشوف المتقدمين للتعيين بوظائف «محصل وقارئ» بنظام العمولة للذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل للحاصلين على مؤهل دبلوم تجارة أو دبلوم إدارة وخدمات وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، لاحقا على الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك مواعيد الاختبارات على الموقـع لاحقا والشركة غيـر ملزمة بإخطار المتقدمين أو اختبار المتخلفين عن موعد الاختبارات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم في وظائف شركة المياه 2021

وطالبت الشركة المتقدمين للتعيين رفع المستندات المطلوبة «سكانر» على الموقع الإلكتروني للشركة عند التقديم للوظيفة وهي كالتالي:

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية من الوجهين.

- أصل المؤهل الدراسي من الوجهين.

- بطاقة الضامن وبيان حالة وظيفة للضامن من الجهة الحكومية التي يعمل بها ومختومة بشعار الجمهورية وفي كون الضامن من العاملين بالشركة تكون موافقة جهة العمل مختوم بخاتم الشركة.