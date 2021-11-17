بدء الاستعلام على طلبات الحاجزين بـ«سكن لكل المصريين 2» والتسليم فوري

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ الاستعلام الميداني على الطلبات المُسجلة بإعلان سكن لكل المصريين «2»، بدأ للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري «غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة» للمواطنين مُنخفضي الدخل، الحاجزين بالمشروعات التي يقل عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة.

وتابع أنّ الاستعلام يتم مع الاستمرار في عملية فحص وفرز مُستندات المواطنين مُنخفضي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يزيد عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة، وكذلك مُستندات المواطنين متوسطي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والمُعلن فتح باب الحجز بها الأحد 8 أغسطس 2021، والخميس 23 سبتمبر 2021.

مدّ فترة التسجيل لسداد مقدمات الحجز

ولفت وزير الإسكان، إلى مدّ فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للعملاء مُسددي مقدمات جدية الحجز بالبريد حتى 4 أكتوبر 2021، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاما.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ المشروعات التي بدأ الاستعلام الميداني عن الحاجزين بها، بلغ 49 مشروعا، تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، وتقدم للحجز بها 4650 مواطنا، وجرى بالفعل إرسال جميع ملفات المتقدمين بها إلى شركات الاستعلام، وسيتم الانتهاء من الاستعلام الميداني عن جميع الطلبات خلال أسبوعين، لافتة إلى أنّه يتم إرسال الطلبات المقبولة إلى جهات التمويل استعدادا للدراسة الائتمانية، وتخصيص الوحدات، وإنهاء إجراءات التعاقد والتسليم.

وحدات سكن لكل المصريين 2

وأضافت أنّ المشروعات بالمدن التالية: «مركز السماكين، ومركز التل الكبير، ومركز القنطرة شرق» بمحافظة الاسماعيلية، و«مدينة العريش، ومركز بئر العبد»، بمحافظة شمال سيناء، و«مركز الفتح، ومركز منقباد، ومركز أبنوب، ومركز البداري، ومركز أبوتيج، ومركز ديروط، ومركز ساحل سليم، ومركز منفلوط»، بمحافظة أسيوط، و«مركز القارة (بلاد المال)، ومركز الوقف، ومركز قوص (العقب)، ومركز قوص (العليقات)، ومركز قوص (خزام)، ومركز نقادة (الشيخ حسين)»، بمحافظة قنا، و«مركز الكوثر، ومركز أخميم الجديدة، ومركز المراغة، ومركز جهينة»، بمحافظة سوهاج، و«مركز المطاهرة، ومركز سمالوط»، بمحافظة المنيا، و«مركز إدفو، ومركز كوم امبو»، بمحافظة أسوان، و«مركز سيوة، ومركز الحمام»، بمحافظة مطروح، و«مركز شدموه، ومركز هوارة، ومركز دمشقين»، بمحافظة الفيوم، و«مركز ارمنت (الريانية)، ومركز إسنا، ومركز إسنا الدير، ومركز الطود، ومركز القرنة (الضبعية)، ومركز المدامود»، بمحافظة الأقصر، و«مركز السادات (الأخماس)، ومركز السادات (بديل الدير)»، بمحافظة المنوفية، ومركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، و«مركز القرين، ومركز أولاد صقر»، بمحافظة الشرقية، و«مركز الواسطى، ومركز إهناسيا، ومركز بني سليمان، ومركز العلالمة»، بمحافظة بني سويف.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنّ هناك 35 من مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، زاد عدد المتقدمين عليها عن الوحدات المتاحة، حيث بلغ عدد المواطنين المتقدمين على تلك المشروعات نحو 37 ألف مواطن مُقابل نحو 19 ألف وحدة سكنية، موزعة بالمراكز التالية:

- كفر الشيخ: مركز الحامول، مركز سيدي سالم، مركز قلين.

- الوادي الجديد: مركز الفرافرة.

- سوهاج: مركز المراغة، مركز المنشأة، مركز طما، ومركز طهطا.

- المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بني مزار، ومركز مطاي.

- الشرقية: مركز أبو كبير، ومركز فاقوس، ومركز مشتول السوق.

- أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، وناصر غرب أسيوط.

- الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة.

- بني سويف: مدينة بني سويف الجديدة، ومركز بني سويف، ومركز الفشن.

- قنا: مدينة قنا الجديدة، مركز حاجر الجبل، وغرب قنا، ومركز القارة «أبو تشت»، ومركز القارة «أبو شوشة».

- الأقصر: مدينة طيبة الجديدة.

- الإسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضة، ومركز القصاصين.

- الغربية: مركز كفر الزيات.

- المنوفية: مركز السادات «الخطاطبة».

- البحيرة: مركز بدر.

وأكدت عبدالحميد، أنّه جارٍ فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات، لمراجعة البيانات والمستندات المُسجلة على النظام، والتي يتم وفقا لها تحديد مدى انطباق الشروط من عدمه، ومن ثم تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات.

تحديد أولويات العملاء

وزادت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه فيما يتعلق بإعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء «3 غرف وصالة»، والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، والخاص بمتوسطي الدخل فقط، والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة (البداري)، بورفؤاد، فسيتم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المسجلة على النظام، والتي سيتم وفقا لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات في حالة زيادة عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة بها.

وفيما يخص المواطنين المُنطبق عليهم الشروط، أوضحت أنّه سيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم - طبقا للمنصوص عليه بكراسة الشروط - بدءًا من 1 يناير 2022 وذلك بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ «3 سنوات».

رسائل نصية بنتيجة الفرز

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم – ممن سددوا مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وسجلوا طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق –، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط، حيث سيتم فتح الباب لتقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق.

وأكدت أنّه سيتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل «المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى»، وكذلك عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقا في كراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غير المُكتملة خلال تلك الفترة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

ملفات مشروعات الإعلان الثامن

وفى شأن آخر، أكدت مي عبدالحميد، أنّه فيما يخص الحاجزين بمشروعات الإعلان الثامن تحت الإنشاء «كراسة زرقاء» بمحافظة بورسعيد، جرى إرسال 1000 ملف لعملاء مشروع بورسعيد، مدينة سلام «شرق بورسعيد»، وسيتم خلال الأسبوع الحالي إرسال 4000 ملف لعملاء مشروع بورفؤاد «جنوب بورسعيد»، إلى شركات الاستعلام، لإجراء الاستعلام الميداني لمحل السكن والعمل، للعملاء المتقدمين وأسرهم، وذلك استعدادا لإرسال المقبولين منهم لجهات التمويل لإجراء الدراسة الائتمانية، والتي سيتم في حالة قبولها تخصيص الوحدة السكنية، وإنهاء إجراءات التعاقد عليها واستلامها، وسيتم إرسال باقي ملفات العملاء تباعا إلى شركات الاستعلام بمجرد جاهزية الوحدات خلال الفترة المقبلة.

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