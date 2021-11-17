«الصحة»: فرق متنقلة في القرى والمدن لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أنّ الوزارة تستهدف تخصيص عدد كبير من مراكز التطعيم الخاصة بوزارة الصحة، لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، للسيطرة على الوباء وتجنب تفشي الفيروس بين مختلف الفئات العمرية.

الوزارة ستوفر العديد من الفرق الطبية لتطعيم المواطنين

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ وزارة الصحة ستوفر العديد من الفرق المنتقلة التي تجوب القرى والمدن لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا لتصدي لتفشي فيروس كورونا والسيطرة على الوباء، رغبة من الوزارة في الوصول إلى مناعة القطيع.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، ستوفر نقاط تطعيم ثابتة داخل محطات السكة الحديد الرئيسية، إضافة إلى محطات المترو، لتطعيم أكبر قدر من المواطنين والحصول على جرعات اللقاح المختلفة التي توفرها الوزارة في هذه المراكز.

التطعيم متاح في المترو والسكة الحديد دون تسجيل

وعن خطوات التسجيل في الفرق المتنقلة أو المراكز الموجودة بمحطات السكة الحديد، أشار عبدالغفار إلى أنّه يمكن لجميع المواطنين الذين يحق لهم الحصول على لقاح كورونا، الذهاب إلى مراكز التطعيم في محطات السكة الحديد والفرق المنتشرة في القرى، للحصول على اللقاح ببطاقة الرقم القومي فقط.

الصحة وفرت اللقاحات المتاحة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية

وأكد عبدالغفار، أنّ الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وفرت جميع اللقاحات المعتمدة للمواطنين المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتي تتشابه في وظيفتها وأعراضها الناتجة عن التطعيم، وتتمثل هذه الأعراض في «احمرار أو تورم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الإرهاق، ألم في المفاصل والعضلات»، ولكن تختلف بنسب متفاوتة من حيث الفاعلية.