المترو يواجه الباعة الجائلين والمتسولين بغرامة 50 جنيها ومصادرة البضاعة

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن حملات سرية داخل المحطات وعربات القطارات، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لمواجهة الباعة الجائلين، وتغريمهم 50 جنيها بدلا من 15 جنيها، ومصادرة بضائعهم، موضحا أنّ الغرامة ستكون فورية بمحضر رسمي داخل مكتب الأمن الموجود بمختلف محطات المترو.

متحدث المترو: مواجهة الباعة الجائلين والمتسولين داخل المترو بشكل رادع

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّ المترو سيعمل على مواجهة الباعة الجائلين والمتسولين داخل المحطات وعربات القطارات بشكل رادع، للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، منوها بأنّ الحملات المفاجئة السرية ستكون في توقيتات مختلفة خلال ساعات التشغيل، حيث تسعى الشركة لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

عبدالهادي يحذّر الركاب من التعامل مع الباعة الجائلين أو التعاطف مع المتسولين داخل المترو

وحذّر المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، جموع ركاب المترو، من التعامل مع الباعة الجائلين، أو التعاطف مع المتسولين، مضيفا أنّ الشركة تنفذ إجراءات احترازية صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تطهير المحطات كل ساعتين ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، قائلا: «جميع القطارات معقّمة ضد كورونا».

20 وحدة إسعافية بمحطات الخطين الأول والثاني لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا

وأشار عبدالهادي، إلى أنّ غرفة العمليات المركزية في شركة المترو، تتابع سير حركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، موضحا أنّ الشركة لم تسجل أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، منذ ظهور الجائحة، وهناك 20 وحدة إسعافية بمحطات الخطين الأول والثاني، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.