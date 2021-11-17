الأورمان: إجراء 3100 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية ‏مجانا بالدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان فرع الدقهلية، إجراء 3100 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية مجانًا لغير القادرين بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

الجمعية تدعم مرضى القلب غير القادرين

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

التعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفي، أن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

وذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.