جامعة الأقصر تعلن مشاركتها في احتفالية افتتاح «طريق الكباش»

تقدم الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، نيابةً عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع منسوبي الجامعة، بالتهنئة إلى أهالي المحافظة، بمناسبة العيد القومي للأقصر، الذي يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام، في ذكرى اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون»، حيث اختير هذا التاريخ ليكون العيد القومي لمحافظة الأقصر، بدلاً من التاريخ الأصلي، الذي يوافق 9 من ديسمبر، مع تحويلها لمحافظة رسمياً.

جامعة الأقصر تشارك في احتفالية الكباش

وأكد رئيس الجامعة أن العيد القومي للمحافظة يأتي تزامنا مع قرب تنظيم الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش، لافتا إلى أن الجامعة ستشارك في الاحتفالية وذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة في كافة الفعاليات المختلفة والتي تصب جميعا في مصلحة المجتمع.

وأشار الدكتور محمد محجوب إلى أن جامعة الأقصر تضع كل إمكانياتها لدعم التعاون مع المحافظة بكافة مؤسساتها، لخدمة المجتمع الأقصري، تحقيقاً لدور الجامعات الريادي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لخدمة الوطن والمواطن.

رئيس جامعة الأقصر يشكر المحافظ

وأضاف أن تكاتف الجامعة مع المحافظة يأتي من منطلق مسؤوليتها الوطنية المشتركة تجاه محافظة الأقصر، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى محافظ الاقصر، على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقرى.