أماكن سقوط الأمطار.. تستمر حتى الاثنين المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها صدر مساء اليوم الأربعاء، بشأن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، محذرةً من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد، إذ تبدأ من السبت المقبل وتستمر حتى يوم الاثنين، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

واستمراراً لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها ترصد أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على مدار الأيام المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار

ومن المتوقع، وفقاً لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد بداية سقوط الأمطار على البلاد بداية من السبت المقبل، وجاءت تفاصيل أماكن سقوط الأمطار على النحو التالي:

السبت 20 نوفمبر

وأوضحت الهيئة أن مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ»، تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة بنسبة من 60 إلى 70% تقريبًا.

كما تشهد مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد «الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - دمياط - بورسعيد - العريش» أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة من 60 إلى 70% تقريبًا على فترات متقطعة.

وأخيراً من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة من 40 إلى 50% تقريبًا على فترات متقطعة.

الأحد 21 نوفمبر

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ»، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة بنسبة من 60 إلى 70% تقريبًا.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد ومنطقة خليج السويس وسيناء «الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - دمياط - بورسعيد - العريش - رأس غارب - نخل - كاترين» بنسبة من 60 إلى 70% على فترات متقطعة، بالإضافة لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة من 40 إلى 50% على فترات متقطعة.

الاثنين 22 نوفمبر

ويستمر سقوط الامطار حتى الاثنين المقبل، إذ تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.