تعرف على خريطة سقوط الأمطار.. «تتنوع بين خفيفة وغزيرة»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن مرور البلاد بموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار في أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، حيث يتوقع خبراء الهيئة التابعة لوزارة الطيران المدني، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء مختلفة من البلاد وعلى فترات متقطعة، بالإضافة لانتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

خريطة الأمطار نرصدها لكم كما يلي:

السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا

ويتوقَّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون الفرصة مهيأة اليوم الأربعاء لسقوط أمطار خفيفة صباحًا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى بنسبة 20% على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والتي تشمل محافظات «مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية» بنسبة من 40 إلى 50% على فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح.

جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى

وتوقع شاهين سقوط أمطار، اليوم الأربعاء، على جنوب الدلتا، لافتًا لاحتمالية وصولها للقاهرة الكبرى، واحتمالية سقوط أمطار يومي الخميس والجمعة على شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد لمناطق من شمال الصعيد، مؤكدًا أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض.

أمطار الخميس على الوجه البحري

وتوقع الخبراء أن تستمر الفرصة غدًا الخميس لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 30% على فترات متقطعة.

السواحل الشمالية يوم الجمعة

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تسقط يوم الجمعة خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة 30% على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح يوم الجمعة على مناطق من شمال الصعيد جنوب سيناء على فترات متقطعة.