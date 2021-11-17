وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية 2021.. آخر فرصة للتظلم

يبحث قطاع عريض من المواطنين الباحثين عن فرصة عمل عن نتائج وظائف شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية 2021، التي تصدرت محركت البحث، بالتزامن مع فتح باب التظلمات وإعلان أسماء المستوفين لشروط الإعلان رقم 1 لعام 2021 لوظائف مهندسين – كيميائيين – حرفيين – سائق - عامل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد كيفية تقديم التظلم على وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ المنوفية 2021 قبل انتهاء الموعد المحدد له غدا الخميس 18 نوفمبر 2021.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية 2021

وتم الإعلان عن فتح باب التظلمات للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2021، ابتداء من 15/11/2021 حتى الخميس 18/11/2021، وذلك بمقر الفرع التابع له المتقدم.

كما يمكن معرفة أسماء المستوفين للشروط، من خلال الدخول على موقع الشركة عن طريق هذا الرابط.

تطعيم 10 آلاف مواطن بلقاح كورونا يوميا في المنوفية

وفي سياق منفصل، وجهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في وقت سابق، بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء والشركة القابضة، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدكتور محمد نجيب صالح، بأنه لن يسمح بدخول العاملين بالشركة إلى مقر عملهم إلا بعد الاطلاع على كارت متابعة لقاح كورونا ضمانا وخوفا على صحة العاملين.

ومن جهته، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، أن نحو 10 آلاف مواطن من أبناء المحافظة يجري حصولهم على لقاح فيروس كورونا كل يوم، فضلاً عن زيادة أعداد تلقي التطعيم يوم الجمعة، وتصل إلى 60 ألف مواطن، نتيجة زيادة الحملات المتنقلة بعد صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمختلف القرى في مراكز المحافظة، بهدف التيسير على المواطنين لتلقي اللقاح.