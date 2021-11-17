تفاصيل وظائف شاغرة في البنوك منها أبو ظبي والإسكندرية

أعلنت عدة بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري عن إتاحة فرص عمل شاغرة للانضمام إلى فريق عمل تلك المؤسسات المصرفية، شريطة توافر مجموعة من المهام والمؤهلات التي تمنح المقبولين فرصة الحصول على الوظائف، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي، استمراراً لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة بنك الإسكندرية

في البداية نوه بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى محلل مشاركة التكنولوجيا المالية بشروط على النحو التالي:

- خبرة من 1 إلى 3 سنواتالقدرة على إجراء البحوث المناسبة والعرض التقديمي وتقارير الأداء الموحدة باستخدام تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- اهتمام ممتاز بالتفاصيل.

- مفكر مبدع ومبتكر.مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية من أجل تفسير رؤى الأعمال.

- إتقان قوي لبرنامج Microsoft Office (PowerPoint ، Excel ، Word).

- مهارات الاتصال اللفظية والكتابية المتميزة.

- خبرة العمل السابقة في شركة fintech زائد.

- خبرة الصناعة في الأعمال المصرفية أو المدفوعات أو الخدمات المالية أو التطبيقات / البرامج أو التجارة الإلكترونية ميزة إضافية.

- إجراء أبحاث السوق ومراجعة مشهد التكنولوجيا المالية.

وظيفة بنك المشرق

كما أعلن بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، بشروط هي:

- خريج أو خريج ماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

- 9 سنوات أو أكثر من الخبرة التدريجية في الموارد البشرية تغطي جوانب مختلفة من الموارد البشرية.

- القدرة على وضع الإستراتيجيات والتخطيط وتقديم الحلول لمركز التسليم في الخارج.

- مهارات اتصال ممتازة وقدرات العرض.

- مهارات إدارية ممتازة في ضمان الالتزام بالعملية.

- قدرات إدارة البائعين وأصحاب المصلحة قوية.

- المعرفة السليمة بقوانين العمل المحلية على وجه التحديد تلك المتعلقة بمركز التسليم في الخارج.

- القدرة على إدارة فرق متنوعة بالاعتماد على مهارات مختلفة لتحقيق نتائج قوية للفريق.

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعبر الحسابه الخاص بمصرف أبو ظبي الإسلامي على موقع «لينكد إن» نوه عن حاجته لوظيفة مصرفي شخصي - غرب القاهرة (أكتوبر ، لبنان ، سوديك، بشروط هي:

- درجة جامعية / كلية.

- 2-4 سنوات في صناعة الخدمات المالية ؛ أو صناعة ثقافة المبيعات القوية الأخرى.

- مهارات بيع جيدة.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- مهارات الاتصال وبناء العلاقات الجيدة.

- يوضح الكفاءات الأساسية: التحليل ، كوندور ، التواصل ، التركيز على العملاء ، العمل الجماعي ، إدارة العمليات ، الكفاءة الوظيفية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات التواصل.

- مهارات خدمة العملاء.

- مهارات البيع.

وظيفة البنك العربي

وأخيرا أعلن البنك العربي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة مسؤول العلاقات المتميزة، بشروط على النحو التالي:

- تقديم خدمة عالية الجودة إلى علاقات عملاء Premium الجديدة والحالية من خلال تزويدهم بمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المالية بناءً على احتياجاتهم.

- تعظيم الربحية وخلق ملكية العميل من خلال توفير أعلى مستوى من خدمة العملاء من خلال مكالمات وزيارات مبيعات استباقية مستمرة للعملاء الحاليين والجدد.

- وضع خطة عمل لتوسيع العلاقة الحالية مع العميل من خلال اكتساب علاقات عملاء جديدة بالإضافة إلى TMLs جديدة.

- مراجعة علاقات العملاء الحالية لضمان حصة أكبر من المحفظة ونسب بيع متقاطع أعلى.

- مراقبة المحفظة الخاصة (إدارة المحفظة) من خلال تتبع التقدم المحرز في قاعدة العملاء ، وحافظة الأصول ، وحافظة الودائع ، ونسب اختراق المنتجات والخدمات.

- الانتباه إلى ملاحظات العملاء لأية اقتراحات / مخاوف لاقتراح أفكار مبتكرة للمنتجات والخدمات الجديدة، وتصعيدها إلى مدير البرنامج المتميز عند الضرورة.