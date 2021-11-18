حظك اليوم برج الدلو الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

احترام الخصوصية يعد أبرز احتياجات مولود برج الدلو، كما يعرف عن أصحاب هذا البرج ، أنهم يحتاجون دائما إلى الحرية، وخاصة فيما يتعلق بالأمور العاطفية، كما أنهم يملكون شخصية متمردة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

حتى لو كانت هناك ضغوط، حاول أن تتعامل معها بحكمة وذكاء، وتجاهل أي محاولة لاستفزازك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق ويخلق قلقا في الأجواء، وقد تكون بداخلك شكوك تدفعك للبحث والتنقيب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.