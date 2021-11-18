الديهي: مصر في حاجة ماسة لإعادة اكتشاف قيمها الدبلوماسية وتسويقها

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية الأمريكي أصدر تصريحات مهمة بخصوص ما يجري في إثيوبيا جاء فيها أنه يستشعر الخطر إزاء ما يحدث في إثيوبيا، وأن ما يجري يؤثر على الدول الجارة وعلى الأصدقاء في الإقليم، موضحًا أن وزير الخارجية الأمريكي قال إن هناك فظائع تقترف بحق المواطنين في إثيوبيا وهذا يجب أن يتوقف ونحن مصممون على المساءلة، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

قلق أمريكي وخيبة أمل حقيقية تجاه ما يجري في إثيوبيا

وأضاف «الديهي»، أنه يستشعر وجود قلق أمريكي وخيبة أمل حقيقية تجاه ما يجري في إثيوبيا، كما أن ما يحدث في إثيوبيا لا يسعد مصر على الإطلاق، وليس لها مصلحة من قريب أو بعيد، فلا يمكن لدولة بحجم مصر أن تسعد بوجود حرب أهلية في دولة إفريقية، فمصر دولة لديها قيم، موضحًا أننا بحاجة ماسة لإعادة اكتشاف القيم المصرية أمام المجتمع الإقليمي والدولي، فالولايات المتحدة تتحدث عن أنها لديها قيم أمريكية تتمثل في حق تقرير المصير لكل دولة.

نحن نستحق أن يكون لدينا في مصر حزمة قيم مصرية تصدر

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «نحن نستحق أن يكون لدينا في مصر حزمة قيم مصرية دبلوماسية تصدر وننشرها ونفخر بها ، فهي قيم واضحة وراقية ولكنها غير مسوقة ولم نحسن تسويقها»، موضحًا أن أهم القيم المصرية التي تتكون من إجماع الثوابت المصرية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وعدم الدخول في سجالات رسمية مع دولة أخرى، وعدم التعامل مع أي ميلشيات، واحترام الدولة الوطنية، والتعامل مع الجيوش الوطنية، وعدم قبول حل النزاعات عسكريًا، مع الحفاظ على الأمن القومي من أي مخاطر، داعيًا للتمسك بتلابيب وجذور القيم المصرية.