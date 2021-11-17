3 سنوات على إطلاق «صوتك مسموع»: حل 96.4% من الشكاوى

أعلنت وزارة التنمية المحلية أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 390 ألفاً و440 رسالة منذ انطلاقها قبل 3 سنوات منها 74 ألفاً و198 شكوى، وتم حل 71.5 ألف منها بنسبة 96.4% وجارٍ حل 2697 شكوى.

وزير التنمية المحلية: المبادرة تتزامن مع ركائز الجمهورية الجديدة التى تُعلى من شأن المواطن فى تقديم مقترحاته

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى بيان أمس، إن المبادرة تتزامن مع ركائز الجمهورية الجديدة التى تُعلى من شأن المواطن، وانطلقت فى أكتوبر 2018 كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة، خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى: البناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة للشكاوى الخاصة بجائحة كورونا ومخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة.

وأضاف «شعراوى» أن «صوتك مسموع» ترتكز على محورين رئيسيين: الأول بعنوان «إدارة مستجيبة للمواطن»، حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً فى منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، إضافة إلى حق المواطن فى تقديم مقترحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، مشيراً إلى أن المحور الثانى بعنوان «إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن»، وذلك بمعالجة المشكلات وحل الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على جميع المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات.