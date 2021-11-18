أوروبا تنتفض لمواجهة الموجة الرابعة: إجراءات مشددة وإغلاق جزئي

تمر قارة أوروبا بالموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد؛ إذ تشهد دول أوروبا زيادة عدد الاصابات وارتفاع أعداد الوفيات، وبدأت الحكومات الأوروبية في التعامل مع الموقف بأنحاء القارة.

ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ألمانيا في قبضة موجة رابعة مأساوية من فيروس كورونا، وذلك عشية اجتماع أزمة مع زعماء المنطقة، في الوقت الذي سجلت الإصابات اليومية رقما قياسيا جديدا في برلين بلغ 52826، أمس الأربعاء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا أقل بكثير من مثيله في المملكة المتحدة؛ إذ سجلت 294 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، وتحدثت ميركل عن حالة طوارئ مع امتلاء أسرة العناية المركزة في المستشفيات، ودعت إلى حملة تعزيز أسرع للقاح.

وتسمح العديد من المناطق الألمانية الآن فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالوصول إلى معظم الخدمات، بما في ذلك الحانات والمقاهي ومصففي الشعر والصالات الرياضية.

فرنسا

وسجلت فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، بينما أعلن جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، إن البلاد تشهد موجة خامسة من جائحة «كوفيد-19»، مؤكدًا فرض المزيد من الإجراءات الإضافية للحد من تفشي المرض غير مطروح على جدول الأعمال في الوقت الراهن.

وبحسب «سكاي نيوز» فإن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، قال للصحفيين بعد اجتماع للحكومة، إن الجائحة تنتشر في كل مكان، مضيفا: «لكننا نتكيف على نحو أفضل من ذي قبل بفضل اللقاحات وجواز المرور الصحي».

بلجيكا

وأعلنت بلجيكا سلسلة من الإجراءات في محاولة لتجنب الإغلاق العام؛ إذ قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن كل إشارات الإنذار حمراء، وطلب من الناس الحد من الاتصال الشخصي.

وأعلنت بلجيكا عن عدد من الإجراءات العاجلة؛ إذ سينبغي على الأطفال في بلجيكا ارتداء الكمامة من سن 10، بدلا من 12 عاما وسيصبح العمل من المنزل إلزاميا اعتبارا من يوم السبت المقبل، لمدة 4 أيام في الأسبوع، وستكون التصاريح المعروفة باسم بطاقة كورونا الآمنة مطلوبة في المسارح ودور السينما والمتاحف.

وبحسب «بي بي سي» فإنه سيُطلق تطعيم ثالث معزز لجميع البلجيكيين بحلول نهاية أبريل 2022.

النمسا

أعلنت النمسا فرض إغلاق على ما يقدر بنحو مليوني شخص غير ملقحين يوم الاثنين الماضي قبل، أن تصل الاصابات أمس الأربعاء لأرقام قياسية.

ودعى بعض المسؤولين النمساويين إلى تشديد القيود على الآخرين أيضا، مثل حظر التجول الليلي المحتمل.

هولندا

وفرضت هولندا إغلاقًا جزئيًا في الوقت التي أبلغت أيضا عن حالات إصابات قياسية.

السويد

وأعلنت السويد منع غير الملقحين من الحفلات الموسيقية ومناسبات الأماكن المغلقة التي يشارك فيها أكثر من 100 شخص، وذلك بداية من 1 ديسمبر المقبل.

واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينرين، هذا الإجراء بالقاسٍ، لكنها أكدت أن السويد ليست معزولة عن بقية العالم، مضيفة: «أنتم غير الملقحين لا يمكنكم الاستمرار كالمعتاد؛ إن أهم مساهماتكم هي تلقي اللقاح».

التشيك

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، إن أي شخص لم يتلق اللقاح سيمنع من الوصول إلى الأحداث أو الخدمات العامة، مؤكدًا أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لن تكون الاختبارات السلبية كافية لدخول أماكن الخدمات العامة.

سلوفاكيا

أعلن رئيس وزراء ساوفاكيا، عن التخطيط لأن تكون أماكن العمل والمتاجر غير الأساسية متاحة فقط للموظفين الذين تلقوا اللقاح، أو الأشخاص الذين يمكن أن يثبتوا تعافيهم.

المملكة المتحدة

وأبلغت المملكة المتحدة عن 201 وفاة أخرى في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي لفيروس كورونا، أمس الأربعاء، و38623 إصابة أخرى.