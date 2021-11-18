انقلاب سيارة محملة بـ64 طن دقيق يوقف حركة السير على «الصحراوي» بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة محملة بالدقيق، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى توقف حركة السير على الطريق.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق

وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطوره قيادة المدعو «السيد. ع. ح»، 40 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز طما، محملة بعدد 64 طن دقيق قادمة من مطحن المرشدي فلور بمدينة بدر في القاهرة اتجاه مركز البلينا جنوب سوهاج، اختلت عجلة القياده في يد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق، دون حدوث إصابات، ونتج عن الحادث تعطل حركة السير على الطريق، لحين رفع آثار الحادث.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما تقدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.