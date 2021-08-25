مصرع وإصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بـ«صحراوي سوهاج»

لقى محاسب وابنته الطفلة مصرعهما، كما أصيبت زوجته وأطفالها الأربعة، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «سوهاج - البحر الأحمر» دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى قنا العام، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفين ومصابين بطريق «سوهاج- البحر الأحمر» بالقرب من محطة وقود وطنية دائرة مركز أخميم، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة «خليفة. ع. س»، 55 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم دائرة مركز المراغة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة، وابنته الطفلة «غرام. خ. ع»، 8 أعوام، وإصابة كل من زوجته «أمل. م. ا»، 41 عاما، ربة منزل، ومنة الله خليفة، 14 عاما، تلميذة، و«عبد الله خليفة» 11 عاما تلميذ، «مريم خليفة»، 5 أعوام، «عبد الرحمن خليفة»، 4 أعوام، ويقيمون بذات الناحية «من مستقلي السيارة»، جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى قنا العام، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.