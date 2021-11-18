مديرة مدرسة بالغربية تشجع طلابها بمبادرة «نجم القراءة وكروت التميز»

عاد الطلاب لمدارسهم بعد انقطاع دام لشهور طويلة وسط تباعد اجتماعي فرضته علينا جائحة كورونا، ووسط هذه الأجواء كانت الدكتورة جيهان إسماعيل، مديرة مدرسة عبدالعظيم القاضي الحكومية بمحافظة الغربية، تستعد لاستقبال طلابها بفلسفة جديدة في جذبهم للمدرسة برغبة منهم لا بالإجبار، من خلال مبادرة «كروت التميز» تمنح للطالب سواء المتميز في الفصل أو المتميز في نشاط معين أو حتى المتميز في طابور الصباح.

تقول «جيهان»: «بعد غياب الطلاب عن المدرسة لتفرة طويلة حبيت أرجعهم بشكل يحبوا من خلاله الدراسة والمدرسة فأطلقت عدة مبادرات متميزة لهم»، وكانت أول هذه المبادرات هي الكارت المميز للطالب المميز سواء في المذاكرة أو طابور الصباح ومدى التزامه بقواعد العملية التعليمية، مؤكدة أن المبادرات اشتملت حتى تحية العلم.

تفعيل شعار الأفضل في كل شيء كان عنوان يغلب على عمل «جيهان»، فتروي تفاصيل مبادراتها في حديثها لـ«الوطن»: «كل كارت كان له هدف يعني عملت كارت لأفضل طالب في تحية العلم وأفضل طالب في الفصل وأفضل طالب في المدرسة»، موضحة أن هذه الكروت حفزت الطلاب على الحضور للمدرسة والتغلب على أي معوقات أخرى.

«جيهان»: فعلت مبادرة نجم القراءة وهسفر طلاب في مسابقات للإمارات

«نجم اليوم» مبادرة يومية تفعلها الدكتورة جيهان إسماعيل في المدرسة، حيث تكلف معلم كل فصل بتخصيص طالب يحمل لقب نجم اليوم، موضحة أن اختيار الطالب يكون على أساس مدى التزامه وتميزه في اليوم الدراسي: «كمان فعلت مبادرة نجم القراءة وبإذن الله هسفر الطلاب في مسابقات للإمارات أنا بحاول أوصل أولادي لأعلى حاجة».

كارت لأفضل غرفة نشاط وإذاعة مدرسة

تكريم الطلاب يتم بشكل يومي، بحسب مديرة المدرسة، موضحة أنها تكرم الطلاب بهدايا أشكال وألوان وشهادات تقدير وسط حفل بسيط من معلمي المدرسة، لافته إلى أنه جرى تفعيل مبادرات للمعلمين تحت عنوان المعلم الموهوب والمبتكر، فضلاً عن كارت أفضل غرفة نشاط وإذاعة مدرسة.

«إعادة التدوير» مبادرة فعلتها الدكتورة جيهان إسماعيل، يتم خلالها استخدام «الجراكن القديمة» لعمل سلال مهملات في المدرسة، كنوع من المشاركة والتغلب على ضعف الإمكانيات المادية بالمدرسة والحفاظ على نظافتها.