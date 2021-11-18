رئيس صحة النواب: متحور هيهي لم يصل مصر و«دلتا بلس» الأسرع انتشارا

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أن متحور «هيهي» لم يصل مصر حتى الآن ولا داعي للقلق، متابعًا بأنه محصور في مناطق معينة بعيدة عن مصر، فضلًا عن كونه ضمن عائلة فيروس كورونا.

متحور دلتا بلس

وأضاف حاتم، في تصريحات لـ«الوطن» أن العالم يواجه الآآن متحور دلتا بلس وهو الأسرع في الانتشار بين المواطنين، موضحًا أن المتحورات الفيروسية أمر طبيعي.

وأكد حاتم، ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس الشرس وتتلخص في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا لتخفيف آثار الإصابة حال حدوثها والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتطهير اليدين.

حملات التطعيم المجانية

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة استمرار حملات التطعيم داخل الأحزاب السياسية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والأندية الرياضية لتخفيف حالات التكدس بين المواطنين.

تحذير من تزوير شهادات التطعيم

وحذر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، من الاستهتار في إجراءات تلقى جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا أو تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا، مضيفًا أن مصر من الدول القليلة التي وفرت التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل مجاني وهو أمر يجب الانتباه إليه.

وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن هناك إجراءات هامة الدولة ماضية في تطبيقها عن المتخلفين في الحصول على التطعيم وتم البدء في تطبيقها هذا الأسبوع على العاملين بالدولة، متابعًا أن الدولة ماضية في تطعيم الأطفال من سن 15 عاما وذلك في القريب العاجل.

وأكد حاتم، أنه لن يسمح بدخول أي مواطن لمصلحة حكومية لإنهاء مهامه إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح كورونا بدءا من ديسمبر المقبل.