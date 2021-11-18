حصول طالبات «الفنون التطبيقية بحلوان» على المركزين الثاني والثالث بمسابقة دبي للتغليف

شاركت الطالبتان مارينا بترو، ومي تيسير بقسم الطباعة والنشر والتغليف بجامعة حلوان، في مسابقة دبي الدولية للتغليف، وحصلا على المركز الثاني والثالث.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وتحت إشراف الدكتورة عبير السيد رئيس قسم الطباعة والنشر والتغليف.

عروض عن أحدث منتجات وتقنيات الطباعة

وتشمل المسابقة عددًا من العروض عن أحدث منتجات وتقنيات الطباعة، كما تتضمن معروضات عن الأنواع الجديدة من الحبر والطابعات ثلاثية الأبعاد والملصقات والرموز الذكية، وفق أحدث الاتجاهات العالمية، حيث يستطيع طلاب الجامعة من خلال المسابقة التواصل مع الخبراء وأهل الاختصاص في هذا القطاع.

فتح آفاق جديدة وخبرات للطلاب في قطاع التغليف والتعبئة

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، أن مشاركة طلاب وطالبات جامعة حلوان في هذه المسابقة، يعد أمرًا هاما لتحقيق التواصل والترابط مع المتخصصين في مجالات تخصصهم، حيث تستهدف هذه المسابقات رفع الوعي حول آخر المستجدات في كافة المجالات.

وأشارت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، أن المسابقة تعمل على فتح آفاق جديدة وخبرات للطلاب في قطاع التغليف والتعبئة، من حيث التسويق والابتكار الأمر الذي يسهم في تأهيلهم لسوق العمل حيث أن هذه المسابقة تعد ركيزة أساسية لتنمية وتطوير صناعة التعبئة والتغليف.