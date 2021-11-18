وفاة سيدتين مصابتين بفيروس كورونا في شمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، وفاة سيدتين في قسم العزل بمستشفى العريش العام، وذلك أثناء تلقيهما العلاج بقسم العزل والعناية المركزية الخاصة بمرضى المصابين بفيروس كورونا في الدور الخامس بالمستشفى، وبهذا يصل عدد الوفيات إلى 296 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة، فيما أعلنت مستشفى العريش عن تعافي 11 مريضا بقسم العزل.

الحالتان في العريش وبئر العبد

وقال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة في العريش، في بيان، إن حالتي الوفاة لسيدتين إحداهما 71 عاما من بئر العبد، والثانية 61 عاما من مدينة العريش، وقد توفيت داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي، متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، مناشدا الأهالي بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الصحة تناشد المواطنين بتلقي لقاح كورونا

وناشد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، في بيان، المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوكة»، أن هناك تعاون بين مديرية الصحة والتعليم والأوقاف على نشر التوعية بين المواطنين، بضرورة أخذ لقاح كورونا، حتى يتم تقليص حالات المرض في المحافظة، مشيرا أن هناك إقبال جيد على مراكز التطعيم خلال الأيام الأخيرة بالمحافظة.