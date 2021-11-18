سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في شمال سيناء

شهدت قرى ومدن شمال سيناء تكاثر الغيوم بالسماء وسقوط أمطار غزيرة منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الخميس، وأكد بعض الأهالي بمدينة العريش أن الأمطار أغرقت الشوارع وكونت برك مياه كبيرة، وتعذر على بعضهم السير بها.

وفي مدينة الشيخ زويد، أكد أبناء بعض القبائل أن الأمطار تساقطت على القرى والأحياء بنطاق المدينة بشكل قوي، وخرج معظم الشباب لمنطقة سوق الثلاثاء، وهي المنطقة المنخفضة في المدينة، لمشاهدة تجمعات المياه من الشارع العام التي كونت بركة كبيرة بطول لا يقل عن 50 م وعرض 50 م، في المنطقة التي خصصها مجلس المدينة لعمل خزان مائي كبير بها لتخزين كميات المياه التي تأتي من غزارة الأمطار.

استعدادات مجلس مدينة العريش للتعامل مع الأمطار

وكان رئيس مجلس مدينة العريش، قد أكد في بيان سابق، أن المجلس استعد لمواجهة الأمطار والسيول بسيارات الكسح، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء، وذلك لسحب وشفط الأمطار المتراكمة بعدة نقاط بشوارع وسط المدينة وشارع البحر.

متابعة التطورات والإبلاغ عن المشكلات

من جهته، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في تصريح له خلال الاجتماع التنفيذي بديوان عام المحافظة، أنه أصدر تعليمات لرؤساء المديريات والأقسام والأحياء ومجالس المدن بمتابعة التطورات أولا بأول، والإبلاغ فورا عن المشكلات التي قد تسببها الأمطار.