414.5 مليون جنيه مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة في شمال سيناء

طالب الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، من رؤساء مجالس المدن بسرعة الإنجاز والانتهاء من استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الماضي، والتركيز على الأولويات ذات النفع العام أولا وفقا للاحتياجات.

مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

وشدد المحافظ خلال اجتماع لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2022 - 2023 لإقامة مشروعات ومرافق خدمية على مستوى المحافظة، على الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.

وأكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه وفقا للإستراتيبجية الجديدة يتم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على أساس نصيب الفرد من الخدمات على مستوى المحافظة ووفقا لعدد سكان كل مركز.

إنجاز الأعمال والمشروعات الخدمية

ولفت إلى تدعيم مجالس المدن ذات عدد السكان القليل من خطة الديوان العام، لإنجاز الأعمال والمشروعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة وضع برنامج زمني لكل مشروع، والإشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولا بأول.

واستعرض رؤساء مجالس المدن مطالب المجالس من الخطة الاستثمارية في قطاعات: الكهرباء والطرق وتدعيم الوحدات المحلية وتحسين البيئة، حيث قالت صبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة أنه يتم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية المقترحة على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى أن إجمالي المبالغ المقترحة لمشروعات الخطة على مستوى المحافظة للعام المالي الجديد بلغت 414.5 مليون جنيه بواقع: 207 ملايين جنيها للديوان العام، 88.347 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، 46.223 مليون جنيها لمركز ومدينة بئر العبد، 33.12 مليون جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، و26.91 مليون جنيه لمركز ومدينة رفح، 9.542 ملايين جنيه لمركز ومدينة الحسنة، و 3.358 ملايين جنيه لمركز ومدينة نخل.

يذكر أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2021 / 2022 بلغت 318 مليون جنيه، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية، حيث تم توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع، هشام الخولي نائب المحافظ، وأسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وسعيد عرادة مساعد المحافظ لقطاع الشيخ زويد ورفح، وصبحية أبو الفتوح مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المعنية.