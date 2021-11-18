ضبط صيدلية بالخصوص تروج أدوية مخدرة وعصبية.. «مالكها مُسجل»

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط صيدلية في الخصوص تقوم ببيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وكذا الأدوية بشكل عام دون تذكرة طبية أو روشتة طبيب، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتم التحفظ على الصيدلية وضبط اثنين من العاملين بها، وتحرر محضر بالواقعة.

معلومات سرية بقيام مالك صيدلية بالإتجار في المخدرات

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، تفيد قيام مالك صيدلية له معلومات جنائية، ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية دون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

وجرى عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات أن المتهم له معلومات جنائية، وأنه دائم على بيع الأدوية دون تذكرة طبية أو روشتة طبيب، وكذا الاتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المسئولين عن الصيدلية أثناء تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش في حضورهما، تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركيا وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين دون وجود تذكرة طبية لصرفها.

المشدد 7 سنوات لمتهم بالإتجار في المخدرات

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل «كشري» وتغريمه 100 ألف جنيه مع السجن لمدة سنة مع الشغل لإتجاره بمخدر الهيروين وحيازته سلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار ومقاومة السلطات بالعنف والقوة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12594 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 970 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار، مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما قاوم بالعنف والقوة السلطات القائمة على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، وذلك حال ضبطه وبحوزته المواد المخدرة وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

ضبط عامل بحوزته مخدر الهيروين

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط «إ ر م»، 31 سنة، عامل كشري، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر تخطت الكيلو ونصف الكيلو من المخدر، إلى جانب حيازته سلاح ناري «فرد خرطوش» وعدد من الطلقات من ذات العيار، وخلال الضبط قاوم المتهم السلطات في محاولة منه للهرب بالمواد المخدرة.