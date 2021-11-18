عاجل.. «التعليم» تعلن الموعد الرسمي لإجازة المدارس 2021-2022

بعد مرور ما يقرب عن 40 يوم عن بدء الدراسة يبحث الكثير من أولياء الأمور، عبر مؤشر البحث جوجل، عن موعد إجازة المدارس للطلاب لجميع المراحل التعليمية، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

5 فبراير.. موعد إجازة المدارس للفصل الدراسي الأول

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد إجازة المدارس للفصل الدراسي الأول، وهو 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، مشيره إلى أنّه في حال التعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.

وقالت وزارة التعليم، أن إجازة نصف العام الدراسي أسبوعين فقط، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 19 فبراير 2022، وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

19 مايو إجازة نهاية العام للصفوف الأولي

وأضافت الوزارة، أن الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي مستمرة حتى يوم 19 مايو، متابعة أن أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي انتظام الدراسة في المدارس، وارتفاع نسبة الحضور بين الطلاب، ولا توجد أي عوائق مشاكل تعوق الدراسة، مؤكده على تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، والخطة الوقائية التي وضعها الطب الوقائي بوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، أنه لا صحة من الأساس لما يتم تداوله عن صدور قرار بمنح الطلاب إجازة، لسوء الطقس، ودخول مصر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.