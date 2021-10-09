تعرف على موعد إجازة نصف العام الدراسي وعدد أسابيع الترم الأول

انطلق اليوم العام الدراسي الجديد 2021-2022 في المدارس، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجازة نصف العام الدراسي وعدد أسابيع الترم الأول، مؤكدة على أن الدراسة في العام الدراسي الجديد ستكون منتظمة وسيتم تفعيل الحضور والغياب، وتخصيص لجان للصحة المدرسية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية في المدارس.

تعرف على موعد إجازة نصف العام الدراسي

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، موضحة أن عدد أسابيع الترم الأول 14 أسبوعا على أن تبدأ اعتباراً من اليوم 9 أكتوبر الجاري وتنتهي 13 يناير 2022.

تعرف على عدد أسابيع الترم الأول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة نصف العام الدراسي أسبوعين فقط، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 19 فبراير 2022، مؤكدة على أن الدراسة ستكون منتظمة في المدارس في أسابيع الترم الأول والثاني أيضاً، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها بجانب الدراسة الفعلية في المدارس.

«شوقي»: لا صحة لتقليل زمن الحصة المدرسية من 45 دقيقة إلى 35

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة حرصت على متابعة انطلاق العام الدراسي الجديد في جميع المدارس ومراعاة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أنه لا صحة لإصراف الطلاب في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، أو تقليل زمن الحصة المدرسية من 45 دقيقة إلى 35 دقيقة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة قررت تقليل مدة غلق المدارس التي تكثر بها إصابات بفيروس كورونا المستجد من 28 يوماً إلى 14 يوماً وذلك حرصاً على انتظام العملية التعليمية، مؤكدا على أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة سرعة الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.