ضبط 9081 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 938 مخالفة غلق

شنت وزارة الداخلية، عدة حملات مكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

تحرير 938 مخالفة للمحلات

ضبط 9081 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9034 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 47 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 938 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 212 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1356 أرجيلة.